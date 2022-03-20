رئيس الجمهورية مهنئاً بأعياد نوروز: علينا العمل الجدي للإصلاح ومكافحة الفساد

2022/03/20 | 17:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، بحلول عيد نوروز ورأس السنة الكردية الجديدة، فيما أكد ضرورة العمل الجدي للإصلاح ومكافحة الفساد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، دعا في تهنئة بمناسبة أعياد نوروز ورأس السنة الكردية، إلى ضرورة تشكيل حكومة وطنية في إطار الاستحقاقات الدستورية، تأخذ على عاتقها التحديات الجسام والملفات الاستثنائية الماثلة، وفي مقدمتها الاستجابة لتطلعات الشعب في أوضاع معيشية وأمنية وخدمية كريمة كأولوية قصوى".

وأكد صالح بحسب البيان، "ضرورة العمل الجدي للإصلاح ومكافحة الفساد وهدر ثروات البلد، واستثمار الطاقات البشرية الغنية وخصوصا الشباب وضمان مشاركتهم في بناء الوطن ورسم مستقبله، ليكون مُنطلقا وأساسا للحكم الرشيد الضامن لحقوق جميع المواطنين في دولة قادرة ومُقتدرة".

وفي ما يلي نص التهنئة:

"بحلول عيد نوروز ورأس السنة الكردية الجديدة، أتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشعب الكردي وعموم العراقيين وشعوب المنطقة والمُحتفلين بهذا العيد، متمنياً أن ينعم وطننا وشعبنا بالأمان والاستقرار، وأن يكون عام رخاء وطمأنينة تتعزز فيه الآمال بتجاوز التحديات وتلبية الاستحقاقات الوطنية الكبرى.

نوروز عيد الحرية والأمل، يُجسد في تأريخنا القريب والبعيد انتصاراً لإرادة الخير والحرية ورفض الظلم والطغيان مستندا للإرادة الصلبة لشعبنا، ونؤكد ضرورة تلبية الحقوق والحريات وضمان حياة حرّة كريمة تليق بالتضحيات الجسام المبذولة في سبيل الحرية والكرامة.

نستقبل عيد نوروز هذا العام وبلدنا يمر بمرحلة فاصلة تتجلى في استحقاقات كبرى لا تقبل التهاون، حيث نؤكد على ضرورة تشكيل حكومة وطنية في إطار الاستحقاقات الدستورية، تأخذ على عاتقها التحديات الجسام والملفات الاستثنائية الماثلة، وفي مقدمتها الاستجابة لتطلعات الشعب في أوضاع معيشية وأمنية وخدمية كريمة كأولوية قصوى.

كما أن علينا العمل الجدي للإصلاح ومكافحة الفساد وهدر ثروات البلد، واستثمار الطاقات البشرية الغنية وخصوصا شبابنا الواعي الناهض وضمان مشاركتهم في بناء الوطن ورسم مستقبله، ليكون مُنطلقا وأساسا للحكم الرشيد الضامن لحقوق جميع مواطنينا في دولة نريدها قادرة ومُقتدرة تعز جميع أبنائها وترفع شأنهم.



تحية إجلال وتقدير وتعظيم لشهدائنا الأبرار، المُضحين في سبيل الحرية والكرامة والديموقراطية والذود عن الوطن.

وكل نوروز وشعبنا وبلدنا بخير وأمان وسلام".

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