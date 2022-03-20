تسجيل 253 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

2022/03/20 | 17:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الأحد، إلى أكثر من 2.3 مليون إصابة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 20 آذار/مارس، وتضمن تسجيل 253 إصابة جديدة، وحالتي وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل 945 حالة تماثل للشفاء بمعدل 98.2%.

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