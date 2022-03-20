اشتعال المنافسة في دوري الدرجة الاولى

2022/03/20 | 17:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أقيمت مواجهات الجولة قبل الاخيرة من دوري الدرجة الممتاز بكرة القدم اليوم الاحد.وتغلب فريق كربلاء على البحري بثلاثة أهداف دون رد، ليستعيد صدارة المجموعة الثانية.في المقابل تعثر الناصرية بتعادله مع غاز الشمال من دون أهداف ليعود الى وصافة الترتيب.وستجمع المباراة الاخيرة بين فريقي كربلاء والناصرية حيث يفصل الفريقان نقطة وحيدة […]

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