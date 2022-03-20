2022/03/20 | 17:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أختتمت مساء اليوم الأحد على قاعة الألعاب الرياضية المغلقة في جامعة السليمانية بطولة العراق الدولية للناشئين والشباب بكرة الطاولة لكلا الجنسين.وقال عضو الاتحاد المركزي لكرة الطاولة عادل عبدالله في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “المنتخب الايراني هيمن على نتائج البطولة متفوقاً على جميع المنتخبات المشاركة وبجميع الفئات العمرية”.وبين ان “منتخبنا الوطني […]

ظهرت المقالة إيران تهيمن على نتائج بطولة العراق الدولية بكرة الطاولة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تهيمن على نتائج بطولة العراق الدولية بكرة الطاولة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تهيمن على نتائج بطولة العراق الدولية بكرة الطاولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).