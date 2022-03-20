أزمة مقلقة في هجوم ريال مدريد قبيل الكلاسيكو

2022/03/20 | 17:23 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

يواجه ريال مدريد أزمة مقلقة في خط الهجوم قبيل الكلاسيكو بسبب إصابة الفرنسي كريم بنزيما واستبعاده من مواجهة برشلونة.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية، إن قائمة الكلاسيكو كشفت عن مشكلة كبيرة في هجوم الميرنجي، بأن الفريق لا يضم أي بديل مقنع لبنزيما في مركز المهاجم الصريح.

وأشارت إلى أن إصابة بنزيما 4 مرات هذا الموسم، دقت أجهزة الإنذار بصوت عالٍ، وكشفت المشكلة التي لم يحلها الميرنجي في الميركاتو الصيفي أو الشتوي.

وأوضحت أن هناك 6 لاعبين قد يشاركوا في مركز المهاجم بالكلاسيكو، رغم أن بعضهم ليس مهاجمًا لكنه لعب في هذا المركز من قبل، وهم: (لوكا يوفيتش – ماريانو دياز – إيسكو – جاريث بيل – ماركو أسينسيو – رودريجو جويس).

وذكرت أن بيل اللاعب صاحب الجودة الفنية الأعلى بين كل المرشحين للمشاركة بدلًا من بنزيما، لكن قلة عدد دقائق هذا الموسم تجعل المدرب كارلو أنشيلوتي لا يضعه أساسيًا.

وكشف أن أنشيلوتي اختبر ماريانو في هذا المركز خلال المران الأخير قبل الكلاسيكو، لكن يظل أسينسيو صاحب الحظوظ الأوفر للبدء أساسيًا.

ولعب أسينسيو في هذا المركز ضد أتلتيك بلباو بكأس ملك إسبانيا، لكنه لم ينجح في تشكيل خطورة على المنافس.

وسبق أن تواجد إيسكو في هذا المركز خلال أكثر من مباراة وظهر بشكل جيد، لكنه بعيد عن حسابات أنشيلوتي في الفترة الأخيرة، كما أنه ليس حاسمًا داخل منطقة الجزاء.

وأكدت “آس” أن رودريجو يأتي في الترتيب الأخير بين المرشحين لتعويض بنزيما، لأن قدراته الفنية غير مناسبة لهذا المركز.

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