الكاظمي يتجول في غابات الموصل ويتناول وجبة غداء مع المواطنين على ضفاف دجلة (صور)

2022/03/20 | 17:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الاحد، جولة في عدد من أحياء مدينة

الموصل ومناطقها، والتقى عدداً من

مواطنيها، على هامش زيارته للمحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في

بيان، تلقته وكالة

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