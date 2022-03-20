مأساة في ماريوبول.. قصف ملجأ يضم 400 شخص وترحيل قسري إلى روسيا

2022/03/20 | 17:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصف الجيش الروسي مدرسة للفنون استخدمت

ملجأ لمئات الأشخاص في ماريوبول بجنوب

شرق أوكرانيا، حسبما نقلت فرانس برس عن

السلطات المحلية، الأحد، مضيفة أن

مدنيين عالقون تحت الأنقاض.

وأعلنت بلدية هذه المدينة ا

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