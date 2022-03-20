المالكي لسفير تركيا: نرفض التدخل في الشأن الداخلي للعراق

2022/03/20 | 17:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري

المالكي، اليوم الأحد، لسفير تركيا لدى

بغداد، عن رفضه للتدخلات في الشأن

الداخلي، داعيا إلى ان لا يكون لتركيا

دور في دعم اي مشروع يثير ازمة ويستهدف

مكوناً.

وقال مكتب

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