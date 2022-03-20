الجيش الأمريكي يعلن كارثة ايران المقبلة في العراق

2022/03/20 | 17:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع تصاعد مؤشرات التوتر الذي صنعته ايران في المنطقة، تكشفت حقائق أعلنتها واشنطن على لسان قيادتها المركزية، حول مؤشرات الخطر الأمن ينتيجة الصراع بين ايران و اسرائيل على الأرض العراقية، وخطرها تحديدا على القوات الأمريكية.

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