10 ملايين شخص فروا من منازلهم في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي

2022/03/20 | 17:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرّ عشرة ملايين شخص من منازلهم في أوكرانيا بسبب حرب روسيا “المدّمرة”، حسبما قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الأحد.

وكتب غراندي على تويتر أن “الحرب في أوكرانيا مدمّرة لدرجة أن 10 ملايين فرّوا سواء نزحوا داخليًا أو لجأوا إلى الخارج”.

وأضاف “بين مسؤوليات هؤلاء الذين يخوضون الحرب، في كل أنحاء العالم، هناك المعاناة التي تلحق بالمدنيين الذين أرغموا على الفرار من منازلهم”.

أوضحت مفوضية اللاجئين الاحد ان 3,389,044 أوكراني غادروا البلاد منذ بدء الاجتياح الروسي في 24 شباط/فبراير وان 60,352 آخرين هاجروا.

حوالى 90% من الأشخاص الذين فروا هم نساء وأطفال، لان الرجال الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و 60 عاما يمكن ان يستدعوا للخدمة العسكرية ولا يمكنهم الرحيل.

المصدر: AFP

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