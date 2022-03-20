الصحة العراقية تسجل 253 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

2022/03/20 | 17:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الأحد، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في البلاد.

وسجلت الوزارة، 253 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 945 شخصا للشفاء”.

وأضافت ، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت حالتين اثنتين في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 14294”.

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