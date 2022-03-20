شاهد بالفيديو.. البصرة مصدر نفط العراق وضحيته | نريد وطن

2022/03/20 | 17:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KVOUzoUq-As

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