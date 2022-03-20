بالصور.. أربيل تبتهج بأعياد نوروز

2022/03/20 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل نظمت محافظة أربيل في إقليم كردستان، اليوم الاحد، احتفالات كبيرة بأعياد نوروز بمشاركة سياخ العراقيين من مختلف محافظات العراق.

وشهدت المدينة توافد مئات العوائل العراقية من المحافظات للاحتفال بأعياد نوروز .

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، ان، المدينة شهدت إجراءات امنية امنية مشددة وسط إجراءات تنظيم الاحتفالات بأعياد نوروز.

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