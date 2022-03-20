فيديو.. احتفالات عيد نوروز في السليمانية

2022/03/20 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانيةشهدت مدينة السليمانية في إقليم كردستان، اليوم الاحد، إقامة مهرجانات الاحتفالات بعيد نوروز وسط مشاركة عشرات العوائل العراقية.

ونظمت خلال الاحتفالات العديد من الكرنفالات والاحتفالات الشعبية والدبكات الكردية والألعاب النارية فيما شهدت المحافظة زخم مروري لكثرة السياح الوافدين اليها.

وكانت حكومة الإقليم أعلنت، في وقت سابق، تعطيل الدوام الرسمي احتفاء بأعياد نوروز.

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