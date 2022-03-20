الحكمة يطالب مجلس النواب بتطبيق قرار إخراج الأمريكان ويوجه اتهاماً للكاظمي

2022/03/20 | 17:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..طالب النائب السابق عن تيار الحكمة محمد اللكاش، الأحد، مجلس النواب العراقي التحلي بالشجاعة وتطبيق قرار إخراج القوات الأمريكية من البلاد، فيما أشار إلى أن الحكومة الحالية وقعت اتفاقيات مع أمريكا لم يعلم بها الشعب العراقي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال اللكاش في تصريح لوكالة /المعلومة/، […]

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