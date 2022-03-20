موناكو يكبد باريس سان جيرمان الخسارة الرابعة

2022/03/20 | 17:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع كبد موناكو منافسه باريس سان جيرمان مرارة الخسارة الرابعة في الدوري الفرنسي بعدما تغلب عليه 3 - 0 في الجولة 29 من المسابقة، اليوم الأحد.وفي غياب ليونيل ميسي للإصابة، وتواجد نيمار وكيليان مبابي، سجل وسام بن يدر الهدف الأول لموناكو في الدقيقة 25 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة عرضية من يوسف فوفانا.وأضاف كيفن فولاند الهدف الثاني لموناكو في الدقيقة 68 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في مرمى الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، بعدما تلقى تمريرة من روبين أغويلار.وعاد وسام بن يدر وسجل الهدف الثاني له والثالث لباريس سان جيرمان من ضربة جزاء في الدقيقة 84.وتلقى باريس سان جيرمان الخسارة الرابعة في الدوري الفرنسي، في حين فاز 20 مرة وتعادل 5 مرات، ليتجمد رصيد الفريق عند 65 نقطة، لكنه ظل في الصدارة متقدما بـ (15) نقطة عن مارسيليا الذي لعب مباراة أقل.

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