عبد الواحد تطالب سلطات الإقليم بالاستقالة بعد وفاة متقاعدين اثنين

2022/03/20 | 17:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان المتقاعدين منذ ليلة أمس بطوابير تحت البرد القارس لاستلام مستحقاتهم المالية.

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