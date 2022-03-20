تبادل لإطلاق النار بين الشرطة التونسية ومتطرفين في القيروان

2022/03/20 | 17:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت الشرطة التونسية، اليوم الأحد، أن مسلحين يشتبه بانهم متطرفون أطلقوا النار على عناصر من الشرطة ليل السبت الأحد قرب مدخل ثكنة للحرس الوطني في ولاية القيروان وسط تونس، مؤكدة عدم وقوع إصابات.وأوضح بيان صادر عن اتحاد الأمن الوطني التونسي أن هؤلاء “المجهولين كانوا على متن سيارة وفروا بعد أن […]

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