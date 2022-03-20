منتخب إيران يهيمن على نتائج بطولة العراق الدولية بكرة الطاولة

2022/03/20 | 17:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أختتمت مساء ، اليوم الأحد ، على قاعة الألعاب الرياضية المغلقة في جامعة السليمانية بطولة العراق الدولية للناشئين والشباب بكرة الطاولة لكلا الجنسين.وقال عضو الاتحاد المركزي لكرة الطاولة عادل عبدالله في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “المنتخب الايراني هيمن على نتائج البطولة متفوقاً على جميع المنتخبات المشاركة وبجميع الفئات العمرية”.وأضاف ان […]

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