2022/03/20 | 17:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تأخر وصول بعثة برشلونة إلى فندق الإقامة في مدريد قبل الكلاسيكو الذي سيقام في وقت لاحق اليوم الأحد في سانتياغو برنابيو بسبب مظاهرة حاشدة شهدت صيحات استهجان وصافرات ضد فريق النادي الكتالوني.وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن وصول حافلة برشلونة إلى فندق الإقامة في مدريد تزامن مع مظاهرة لمربي الماشية والمزارعين جرت في […]

ظهرت المقالة قبل الكلاسيكو..



مظاهرات وصافرات الاستهجان تستقبل بعثة برشلونة في مدريد (فيديو) أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبل الكلاسيكو.. مظاهرات وصافرات الاستهجان تستقبل بعثة برشلونة في مدريد (فيديو)) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبل الكلاسيكو.. مظاهرات وصافرات الاستهجان تستقبل بعثة برشلونة في مدريد (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).