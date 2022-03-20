ارتفعت أسعارها على

2022/03/20 | 18:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زادت أسعارها نحو 50 في المئة على موقع التسوق "أمازون" لاعتقاد كثيرين أنها قد تحمي من الإشعاعات التي تصدر عن هجوم النووي

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