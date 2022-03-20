أول رد سياسي على تصريح التحالف الدولي استمرار بقاء قواته بالعراق: يجب محاسبة الكاظمي

2022/03/20 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق تحالف الفتح، اليوم الأحد، على تصريحات القائد المنتهية ولايته للقيادة المركزية الأميركية، فرانك ماكنزي، التي أكد فيها ان القوات الأميركية باقية في العراق لفترة طويلة.

وقال القيادي في التحالف سعد السعدي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "التصريحات الامريكية، كشفت زيف ادعاء مصطفى الكاظمي وحكومته، التي روجت الى الانسحاب الأمريكي بشكل اعلامي فقط، لكن على الأرض التواجد باقي كما هو دون أي انسحاب".

وأكد أنه "تم تعزيز هذا التواجد خلال الفترة الماضية".

وبين السعدي أن "الكاظمي وحكومته يجب ان يتم محاسبتهم، بسبب عدم تطبيقهم لقرار مجلس النواب، الذي هو ملزم التطبيق وقاضي بإخراج كافة القوات الأجنبية من كافة الأراضي العراقية، لكن الكاظمي عمل على تعزيز هذا التواجد وحمايته لا إخراجه".

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