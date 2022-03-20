بعثة منتخبنا الأولمبي تصل الإمارات للمشاركة ببطولة دبي الودية

2022/03/20 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وصلت بعثة بعثة منتخبنا الأولمبي، اليوم الأحد، إلى الإمارات للمشاركةِ في بطولةِ دبي الوديّة.

حيث سيبدأ منتخبنا مشوارهُ في البطولةِ بلقاءِ مُنتخب فيتنام الأولمبي في الثالثِ والعشرين من آذار الحالي.

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