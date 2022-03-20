ليس الرئاسة فحسب!.. الاتحاد الكردستاني: سنزاحم غريمنا على المناصب

2022/03/20 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأحد، أنه سيزاحم الحزب الديمقراطي الكردستاني على المناصب في انتخابات كردستان.

وقال القيادي في الاتحاد غازي كاكائي في تصريح لـ(بغداد اليوم ) إن "حزبه يأمل عودة الحوارات مع نضريه الديمقراطي حول منصب رئيس الجمهورية"، معتبرا أن "الوقت لازال قائما لغرض اتفاقنا على مرشح واحد ندخل به جلسة السبت".

وبين أنه "اذا دخلنا في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بمرشحين اثنين فستكون هنالك انعكاسات كبيرة على الوضع في كردستان".

وأضاف: "ليعرف الديمقراطي اننا مقبلين على انتخابات كردستان حينها سنزاحمهم على مناصبهم هناك".

وأكد أنه "يجب الجلوس على طاولة الحوار لغرض الاتفاق على مرشح واحد يطرح للتمرير في جلسة البرلمان".

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