الأمم المتحدة: 10 ملايين أوكراني غادروا منازلهم بسبب الحرب

2022/03/20 | 18:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، اليوم الاحد، أن 10 ملايين أوكراني اضطروا لترك منازلهم، والنزوح داخل البلاد أو اللجوء للدول المجاورة؛ بسبب الحرب.

وقال جراندي إن “نحو مليوني أوكراني عبروا نحو الحدود البولندية منذ بدء التدخل العسكري الروسي في الرابع والعشرين من فبراير الماضي”.

وأشار إلى أن "نحو 500 ألف لجأوا إلى رومانيا، فيما لجأ قرابة 350 ألفاً إلى مولدوفا".

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