شخص يفتح النار على أبنه شرقي بغداد

2022/03/20 | 18:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن شخصا فتح النار على أبنه واصابه في ساقه الأيسر قبل أن يلوذ بالفرار شرقي بغداد.وذكر المصدر لـ إيرث نيوز، أن “خلافات عائلية بين اب وابنه تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد”.وأضاف، أن “الاب قام بضرب ابنه اطلاقتين، الأولى […]

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