تفريغ خمسة ملايين طن حنطة في ميناء أم قصر

2022/03/20 | 18:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تسخير كافة اسطول الشركة لغرض تأمين مفردات البطاقة التموينية.

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