زيلينسكي لـCNN: إذا فشل التفاوض مع بوتين فقد يعني ذلك نشوب حرب عالمية ثالثة

2022/03/20 | 18:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، لشبكة CNN، عن استعداده للتفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكن زيلينسكي حذر من أنه إذا فشلت محاولات التفاوض، فقد يعني ذلك أن القتال بين البلدين سيؤدي إلى نشوب "حرب عالمية ثالثة".

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