صور: اول سيارة اجرة طائرة في العالم

2022/03/20 | 18:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة هندسية سلوفاكية النقاب عن أول سيارة أجرة طائرة في العالم ذات أربعة مقاعد، ويمكن استخدامها في غضون خمس سنوات فقط.وتأمل الشركة أن توفر خدمة النقل الجوي التي تقدمها للمسافرين وقتاً مهماً عند السفر لمسافات تتراوح من 100 إلى 500 ميل بين المدن الكبرى.وتهدف الشركة السلوفاكية من خلال سياراتها الطائرة، إلى جعل النقل الشخصي أكثر كفاءة من خلال تقديم خيار النقل على الطريق أو في السماء، ووضع حد للاختناقات المرورية إلى الأبد.صُممت السيارة لتكون مركبة شخصية فاخرة ذات مقعدين يمكنها الطيران بسرعة قصوى تبلغ 223 ميلاً في الساعة (360 كم / ساعة).بينما تبلغ سرعتها القصوى على الطريق 99 ميلاً في الساعة (160 كم / ساعة).ويقدر ثمن السيارة الطائرة ما بين 1.2 مليون و 1.5 مليون يورو بما يعادل (1.3 مليون دولار إلى 1.6 مليون دولار)، ولاستخدامها في الجو يحتاج المالكون إلى رخصة طيار.لم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول تكلفة التاكسي الطائر أو الأسعار التي سيتم فرضها على الركاب، لكن من المقرر إطلاق سيارة الأجرة الطائرة في عام 2027.

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