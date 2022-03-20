مفوضية الانتخابات تستأنف المشروع البايومتري.. وهؤلاء على لائحة الناخبين الجدد

2022/03/20 | 18:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استأنفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، المشروع البايومتري، مشيرة الى ان مواليد 2004 على لائحة الناخبين الجدد.وذكر الناطق الاعلامي للفموضية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “حفاظًا على الحق الدستوري للمشاركة في الانتخابات، تدعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مواليد العام (2004) من الناخبين الجدد الذين بلغوا (18) عامًا لمراجعة أقرب […]

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وهؤلاء على لائحة الناخبين الجدد أولاً على ايرث نيوز.

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