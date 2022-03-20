الاولمبي يخوض أولى وحداته التدريبية في دبي

2022/03/20 | 18:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاولمبي يخوض أولى وحداته التدريبية في دبيالمعلومة / بغداد..يخوض المنتخب الاولمبي بكرة القدم، مساء اليوم، اولى وحداته التدريبية في امارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الاولمبي رياض هادي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “وفد المنتخب الاولمبي وصل اليوم إلى دبي […]

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