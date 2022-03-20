شاهد العلم الجديد الذي اختارته طالبان لأفغانستان

2022/03/20 | 18:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتمدت حركة “طالبان” رسميا علما جديدا لأفغانستان، ومنعت استخدام العلم القديم الذي يحتوي على 3 ألوان.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة “طالبان”، لطف الله حبيبي، إن استخدام العلم الذي تم اعتمدته أفغانستان في وقت سابق، بات ممنوعا.تجدر الإشارة إلى أنه خلال جميع الزيارات الخارجية، التي أجرتها وفود من “طالبان” كان يتم […]

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