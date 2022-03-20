"عار رياضي..وقلة احترام".. سقوط مدو لسان جرمان

2022/03/20 | 18:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألحق موناكو هزيمة قاسية بضيفه المتصدر باريس سان جرمان، الجريح قاريًا، عندما أسقطه بثلاثية نظيفة في الإمارة ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي، ملحقًا به الهزيمة الثالثة في آخر خمس مباريات في "ليغ 1".

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