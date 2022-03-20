2022/03/20 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ بابل يصدر توجيهاً بعد ارتفاع الاسعار (وثيقة)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بابل يصدر توجيهاً بعد ارتفاع الاسعار (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بابل يصدر توجيهاً بعد ارتفاع الاسعار (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).