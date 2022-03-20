2022/03/20 | 18:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مستمرة بجولاتها الميدانية لمتابعة المتلاعبين بالاسعار ومحتكري المواد الغذائية بعموم محافظات البلاد ================ لا زالت الجولات اليومية لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية المتمثلة بمفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة مستمرة في بغداد والمحافظات كافة لمتابعة ارتفاع الأسعار و المواد الممنوعة من الاستيراد و يتم محاسبة المتلاعبين بالاسعار و المحتكرين للمواد […]

ظهرت المقالة أزمة السوق..



اعتقال 30 متلاعباً بالأسعار وضبط مئات الأطنان من الغذاء المهرب أولاً على ايرث نيوز.

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