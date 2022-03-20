2022/03/20 | 18:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7O7cobm24XM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيف صفا تحقق حلمها وتفتتح مطعمها الخاص ببيع الدولمة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشيف صفا تحقق حلمها وتفتتح مطعمها الخاص ببيع الدولمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).