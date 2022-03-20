لطيفي: يجب ان تصبح إيران ممرا لتلبية احتياجات روسيا

2022/03/20 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث باسم الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي ،اليوم الأحد، ان بلاده يجب أن تصبح ممرا لتلبية احتياجات روسيا.

ونقل الاعلام الايراني عن لطيفي قوله ان روسيا يمكن أن تستفيد من تجربة إيران في مواجهة العقوبات الاقتصادية الأوروبية والأميركية التي فرضت عليها بسبب حربها على أوكرانيا.

وفي السياق ذاته أشار موقع نورنيوز المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني الى ان طهران وقعت اتفاقية لاستيراد عشرين مليون طن من السلع الأساسية من روسيا مثل الزيت والقمح والشعير والذرة مبينا ان توقيع الاتفاقية تم خلال الزيارة الأخيرة لوزير الزراعة الإيراني إلى موسكو.

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