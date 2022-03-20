البارزاني: مستعدون للحوار والإقليم سيظل عامل حل لمشكلات العراق

2022/03/20 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ،اليوم الأحد، ان من واجب القوى والأطراف السياسية ومكونات الاقليم توحيد الصفوف الآن أكثر من أي وقت آخر.

ودعا البارزاني في بيان تهنئة أصدره بمناسبة حلول عيد نوروز الى العمل المشترك بين القوى الكردية لمواجهة الصعوبات والتحديات وتخطيها بنجاح مضيفا ان إقليم كردستان مستعد لحل كل المشاكل والخلافات مع الحكومة الاتحادية بالحوار وعلى أساس الدستور وان الاقليم سيظل عامل حل لمشاكل العراق والمساعدة في تحقيق أمان واستقرار البلاد.

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