برهم صالح: ضرورة تشكيل حكومة وطنية في إطار الاستحقاقات الدستورية

2022/03/20 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح ،اليوم الأحد، على ضرورة تشكيل حكومة وطنية في إطار الاستحقاقات الدستورية لتأخذ على عاتقها التحديات الجسام في الإصلاح ومكافحة الفساد.

وفي تهنئة بمناسبة أعياد نوروز ورأس السنة الكردية، اكد صالح أهمية العمل الجدي للإصلاح ومكافحة الفساد وهدر ثروات البلد ، إضافة الى استثمار الطاقات البشرية الغنية لتكون منطلقا وأساسا لضمان لحقوق جميع المواطنين.

بحلول عيد نوروز ورأس السنة الكردية الجديدة، اتقدم بالتهاني إلى الشعب الكردي وعموم العراقيين وشعوب المنطقة، متمنياً ان ينعم وطننا بالأمان والاستقرار، وان يكون عام طمأنينة لبلدنا بتجاوز التحديات وتلبية الاستحقاقات الوطنية الكبرى والتأسيس لحكم رشيد خادم لمواطنيه وحام لسيادة الوطن.



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— Barham Salih (@BarhamSalih) March 20, 2022

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