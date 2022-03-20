2022/03/20 | 18:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر مصرف الرشيد، اليوم الاحد، جميع زبائنه من حاملي بطاقة ( نخيل) التعامل مع الروابط الوهمية والبيجات التي تدعي اعتمادها من قبل مصرف الرشيد للتقديم على السلف والقروض واكد المكتب الاعلامي، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “التقديم على سلف مصرف الرشيد والبالغة (١٠) مليون كحد اعلى من خلال تطبيق مصرف الرشيد […]

ظهرت المقالة مصرف الرشيد يطلق تحذيرا مهما لهؤلاء أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يطلق تحذيرا مهما لهؤلاء) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يطلق تحذيرا مهما لهؤلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).