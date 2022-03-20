بابل تصدر توجيها بشأن العجلات المحملة بمحاصيل الحبوب (وثيقة)

2022/03/20 | 18:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر محافظ بابل حسن منديل، اليوم الأحد، توجيها بشأن العجلات المحملة بمحاصيل الحبوب.وبحسب وثيقة حصلت عليها إيرث نيوز، فأن “منديل قرر عدم السماح للعجلات المحملة بمحاصيل الحبوب بالخروج من خلال سيطرات المحافظة كافة” عازيا ذلك إلى ارتفاع اسعار المواد الغذائية في المحافظة.

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