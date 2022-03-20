مصرف الرشيد: نحذر من اعتماد اي رابط وهمي للتقديم على السلف

2022/03/20 | 18:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذر مصرف الرشيد، اليوم الاحد، جميع زبائنه من حاملي بطاقة ( نخيل) التعامل مع الروابط الوهمية والبيجات التي تدعي اعتمادها من قبل مصرف الرشيد للتقديم على السلف والقروض واكد المكتب الاعلامي، في بيان، ان “التقديم على سلف مصرف الرشيد والبالغة (١٠) مليون كحد اعلى من خلال تطبيق مصرف الرشيد او الرابط ادناه”: ( […]

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