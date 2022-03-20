عدسة (بغداد اليوم) تتجول في أماكن توزيع السلة الغذائية

2022/03/20 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

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وثقت عدسة وكالة بغداد اليوم الاخبارية عملية توزيع مفردات السلة الغذائية على عدد من المواطنين في مجموعة من المحافظات العراقية .





واكد عدد من المواطنين استلامهم الكامل لمفردات السلة الغذائية من الزيت المعجون والسكر والحمص والمفردات الاخرى .





وأوضحوا ان هذه المفردات انخفض ثمنها في الاسواق بعد تسليم وزارة التجارة المفردات الى المواطنين في الايام الماضية .

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