تخفيض سعر الدولار قادم.. تحالف سياسي يعلن آليته لإرجاع الصرف السابق برلمانياً

2022/03/20 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اكد عضو ائتلاف دولة القانون حسين البطاط، اليوم الاحد، ان مطالبات بعض الكتل السياسية بخفض سعر الدولار هي مجرد شعارات.

وقال البطاط في تصريح لـ(بغداد اليوم): "نعمل على جمع الأغلبية في البرلمان للعمل على خفض سعر الدولار مقابل الدينار للتخفيف عن كاهل المواطنين البسطاء الذين تأثر وضعهم الاقتصادي بشكل كبير بسبب قرار رفع سعر الدولار".

واضاف، ان "شعارات بعض الكتل السياسية التي تطالب باعادة سعر الصرف هي في الحقيقة ضد هذا الامر".

وتابع البطاط، أنه "سيتبين امر هذه الكتل أثناء عملية جمع الاصوات لتخفيض سعر الدولار".

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