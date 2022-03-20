2022/03/20 | 19:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الأحد، التحالف الثلاثي بالتوجه نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني من خلال الإصرار على ترشيح ريبر احمد لمنصب رئاسة الجمهورية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال جعفر في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “التحالف الثلاثي يعتبر ريبر احمد المرشح لمنصب رئيس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف المالكي يتهم التحالف الثلاثي بالتطبيع) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف المالكي يتهم التحالف الثلاثي بالتطبيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).