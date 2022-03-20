طريقة جديدة لعلاج العقم.. تعرف عليها

2022/03/20 | 19:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكن فريق من العلماء من طباعة خلايا الخصيتين بشكل ثلاثي الأبعاد لمساعدتها على إنتاج الحيوانات المنوية.ويبدو أنه قد بات هناك علاجاً جديداً للعقم عند الذكور في الأفق بعد أن نجح فريق من العلماء في جامعة كولومبيا البريطانية في طباعة خلايا الخصية البشرية بشكل ثلاثي الأبعاد، وفقاً لموقع “Study Finds” الأمريكي.وأضاف الموقع، […]

ظهرت المقالة طريقة جديدة لعلاج العقم..



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