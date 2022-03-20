استطلاع جوي جديد للطيران الامريكي غربي الانبار

2022/03/20 | 19:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر أمني، الاحد، بتسجيل عمليات استطلاع جوي للطيران الحربي الامريكي في سماء قضاء حديثة غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “قضاء حديثة غرب الانبار، سجل عمليات استطلاع جوي جديدة للطيران الحربي والمسير الامريكي باتجاه المناطق الغربية الاخرى”.واضاف، أن “الطلعات استمرت لفترات طويلة على الرغم من اعلان ايقاف […]

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