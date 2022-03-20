بجهود ذاتية.. بغدادي ينجح بصناعة دراجة تعمل على الطاقة الشمسية

2022/03/20 | 19:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فليح العبيدينجح المهندس مظهر حمو العبيدي، بصناعة دراجة تعمل على الطاقة الشمسية بجهود ذاتية.وقال العبيدي الذي يسكن منطقة حي البنوك في بغداد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "التنقل المتزايد وزيادة استهلاك الوقود وانبعاثات عوادم السيارات أدت الى تلوث الهواء، الا أن الدراجات الهوائية تعتبر وسيلة نقل نظيفة ورخيصة ومنصفة لرحلات المسافات القصيرة والتي تعد حلا لمشكلة التنقل الحضري"، مبينا أن "الكثير من المدن تشجع على ركوب الدراجات خاصة بعد ظهور الدراجات الكهربائية التي تعتبر تطبيقًا للتكنولوجيا النظيفة".وأضاف، أن "استخدام الطاقة الشمسية يعتبر من أهم عوامل التطور لذلك بدأت بالعمل في صناعة دراجة ذات محرك يعمل بالطاقة الشمسية"، مبينا: "نجحت في ذلك خلال فترة إنجاز 60 يوماً".وتابع أن "طول العجلة 2م وبعرض 80 سم وإرتفاع 150 سم وتحتوي على محرك محور خلفي يعمل على الطاقة الشمسية بطاقة 400 واط بسرعة 35 كم في الساعة، اضافة الى امكانية تحميل شخص وكذلك مقعد لطفل عمره بين 6-12 عاما".وأكد أن "العجلة تحتوي على لوحين للطاقة الشمسية من النوع المرن 150 واط قابلين للانحناء، كما تحتوي ايضا على مانع صدمات وبطاريات نوع ليثيوم 48 فولت، اضافة الى دواسة (بايدر) للحالات الضرورية".

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