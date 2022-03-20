2022/03/20 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كردستان توقف إمام جامع في أربيل وصف "نوروز" بأنها وليمة "كفار وعبدة النار"

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