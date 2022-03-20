10 ملايين شخص فرّوا من منازلهم في أوكرانيا

2022/03/20 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادفرّ عشرة ملايين شخص من منازلهم في أوكرانيا بسبب حرب روسيا "المدّمرة"، حسبما قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الأحد.

وكتب غراندي على تويتر أن "الحرب في أوكرانيا مدمّرة لدرجة أن 10 ملايين فرّوا سواء نزحوا داخليًا أو لجأوا إلى الخارج".ونقلت فرانس برس عن غراندي "بين مسؤوليات هؤلاء الذين يخوضون الحرب، في كل أنحاء العالم، هناك المعاناة التي تلحق بالمدنيين الذين أرغموا على الفرار من منازلهم".

ويوم الأحد، أوضحت مفوضية اللاجئين أن 3,389,044 أوكراني غادروا البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير وان 60,352 آخرين هاجروا.



حوالى 90% من الأشخاص الذين فروا هم نساء وأطفال، لأن الرجال الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و 60 عاما يمكن ان يستدعوا للخدمة العسكرية ولا يمكنهم الرحيل.من جهتها، أعلنت وكالة الأمم المتحدة للطفولة أن أكثر من 1,5 مليون طفل هم ضمن الأشخاص الذين فروا إلى الخارج محذرة من أن مخاطر تعرضهم لاستغلال "حقيقية ومتنامية".

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أيضا أنه حتى الأربعاء غادر 162 ألفا من الرعايا الأجانب أوكرانيا الى دول مجاورة.هناك ملايين آخرين غادروا منازلهم لكن يبقون داخل الحدود الأوكرانية.



بحسب وكالات الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، فان حوالى 6,48 مليون شخص نزحوا داخل أوكرانيا حتى الأربعاء بحسب تحقيق لمنظمة الهجرة الدولية.وكانت مفوضية اللاجئين تقدر في السابق أن ما يصل إلى أربعة ملايين شخص غادروا أوكرانيا.

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